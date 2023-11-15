الأردن يرسل طائرة المساعدات الغذائية والطبية الخامسة إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية الى أهلنا في غزة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية عبر معبر رفح من خلال جمهورية مصر العربية.



وتحمل الطائرة 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في قطاع غزة.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي:“تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعلى مدار الساعة بتجهيز وإرسال المساعدات، باذلين أقصى جهدنا لتكثيف عملية إرسال المساعدات إلى أهلنا في غزة، والتي نؤكد استمرارها وسعينا في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضمن الظروف التي يمرون بها”.



ووصل عدد الطائرات التي جرى إرسالها إلى الأهالي في غزة ومنذ بدء الأحداث إلى 5 طائرات تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.