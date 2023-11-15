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سقوط مركبة من أعلى جسر في عمان

11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية أنه وبحسب التقارير الواردة من المجموعات التي تم توزيعها منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق الخارجية أن الحركة انسيابية على الطرق ولا عوائق تذكر بعد انقشاع بعض الضباب الذي تشكل في مناطق محدودة في ساعات الصباح الباكر.
ولفت خلال استعراض التقرير المروري أن مجموعات السير تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح نهاية طريق الممر التنموي طريق الـ100 من أعلى الجسر أدى إلى سقوطها على شارع فرعي أسفل الجسر ونتج عن الحادث إصابة واحدة.

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