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الاحتلال يصدر 31 ألف رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر الماضي

11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية إنه تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص منذ بدء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن والطلبات تجاوزت 236 ألفا.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من ما تسمى بـ"فرق الأمن المدنية"، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.




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