الاحتلال يصدر 31 ألف رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر الماضي

الاحتلال يصدر 31 ألف رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر الماضي
التاريخ
11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية إنه تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص منذ بدء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن والطلبات تجاوزت 236 ألفا.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من ما تسمى بـ"فرق الأمن المدنية"، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.
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