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فيديو- مكالمة هاتفية بين جيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال للاوامر والطبيب يرفض

11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت قناة الجزيرة مكالمة صوتية صباح اليوم الاربعاء بين مدير الصحة بغزة الدكتور منير البرش الموجود في مجمع الشفاء وضابط اسرائيلي يطلب منه الامتثال للاوامر والنزول من مكتبه للقاء القائد الاسرائيلي قبيل اقتحام المستشفى، في حين قال البرش :" انا لا استطيع التعاون" .
وسمع الضابط الاسرائيلي يطالب الدكتور منير البرش بالتعاون والنزول من مكتبه للقاء القائد الاسرائيلي في حين يرفض البرش ذلك موكدا انه لا يتعاون مع الاحتلال ، قائلا :" انا جالس مع مرضاي ما بقدر انزل بدك تيجي تعتقلني ، تقتلني تعال ، انا لا استطيع التعاون "


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