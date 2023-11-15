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الاحتلال يحوّل مستشفى الشفاء في غزة لثكنة عسكرية

11/15/2023 3:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف صحفي فلسطيني الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، في غزة، بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال فجر اليوم.


وبين الصحفي، وفقا لقناة الجزيرة، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت المجمع من جميع الجهات، وتتركز في مفترقي السرايا والوحدة.


وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، وعشرات الجثث لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع.


ونوه إلى أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.


وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم باقتحام مجمع الشفاء بعد 6 أيام على محاصرته، بحجة وجود مقرات للمقاومة أسفل المستشفى.

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