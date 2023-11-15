Wednesday, 15 November 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة حقوقية أميركية تقاضي بايدن لفشله في منع الإبادة الجماعية بغزة

11/15/2023 3:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية (The CCR)، بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية بمنع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى الاحتلال، على أساس أن هناك إبادة جماعية تتكشف ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.


وتتم مقاضاة بايدن وبلينكن وأوستن بصفتهم الرسمية، لفشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة عبر تأثيرهم في الاحتلال، وتقديم الدعم المباشر إليه بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، إذ تسعى الدعوى التي تقدم بها المركز عبر شركة محاماة (Van Der Hout, LLP) إلى الحصول على تعويض تفسيري وأمر قضائي، إلى دعم الحكومة الأميركية غير المشروط للاحتلال وهو تقصف سكان غزة ويحرمهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.


وتقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يوماً بعد يوم، وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة "مع نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

MENAFN15112023000208011052ID1107425932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث