منظمة حقوقية أميركية تقاضي بايدن لفشله في منع الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية (The CCR)، بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية بمنع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى الاحتلال، على أساس أن هناك إبادة جماعية تتكشف ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.



وتتم مقاضاة بايدن وبلينكن وأوستن بصفتهم الرسمية، لفشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة عبر تأثيرهم في الاحتلال، وتقديم الدعم المباشر إليه بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، إذ تسعى الدعوى التي تقدم بها المركز عبر شركة محاماة (Van Der Hout, LLP) إلى الحصول على تعويض تفسيري وأمر قضائي، إلى دعم الحكومة الأميركية غير المشروط للاحتلال وهو تقصف سكان غزة ويحرمهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.



وتقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يوماً بعد يوم، وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة "مع نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

