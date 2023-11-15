مرصد حقوقي: إسرائيل استخدمت صورة مُسن أعدمته لاحقاً بدعاية النزوح الآمن

MENAFN - Al Wakeel News)أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة مسنّ فلسطيني في دعايته حول "الممر الآمن" للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروعة بحق النازحين، رغم التأكّد من استشهاد المسن المذكور على يد الجيش في "إعدام ميداني".



وقال المرصد في بيان الثلاثاء، إنه تابع نشر جيش الاحتلال صورة تُظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع المسن بشير حجي (79 عاماً)، من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، في أثناء عبوره طريق "صلاح الدين" الرئيسي لادعاء مساعدة المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم خلال نزوحهم.



ووثّق "الأورومتوسطي" تعرض المسن "حجي" للإعدام الميداني صباح الجمعة الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما يؤكد عملية تزييف الحقائق التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ.



وأكّدت هالة حجي، حفيدة المسن الشهيد ، لفريق المرصد الأورومتوسطي أن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، قد "أُعدم عمداً بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في الرأس والظهر خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة".



وسبق أن وثّق المرصد الأورومتوسطي عشرات الحالات لنازحين فلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافهم بالرصاص الحي، وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح -بطلب إسرائيلي- إلى منطقة جنوب وادي غزة.



وجدد المرصد مطالبته الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الإعدام التي تعرض لها نازحون فلسطينيون ومحاسبة مرتكبيها ومَن أصدر الأوامر بشأنها لإنصاف الضحايا.









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