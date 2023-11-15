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29 شهيداً في قصف الاحتلال لمنازل في حي الشيخ رضوان ومخيم جباليا

11/15/2023 3:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استُشهد 29 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا.


وأفادت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا " بأن طائرات الاحتلال قصفت عدداً من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.


وأضافت، أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز ايواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.


ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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