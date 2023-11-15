اليونيسف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

(MENAFN
- Amman Net) قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل: إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون.
وأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
واستشهد في غزة حوالي 4600 طفل، وأصيب أيضا 9 آلاف بجروح، فيما فقد نحو 1500 يُعتقد أنهم مدفونون تحت أنقاض المباني والمنازل المنهارة.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء، "ولليوم الرابع على التوالي، وفي أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تقم وزارة الصحة في غزة بتحديث أرقام الضحايا".
وفي العاشر من الشهر الجاري، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 11078 شهيدا، وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2700 آخرين محاصرين أو تحت الأنقاض، فيما أصيب 27490 فلسطينيا بجروح مختلفة.
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