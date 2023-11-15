29 شهيدا في قصف الاحتلال لمنازل في حي الشيخ رضوان ومخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استُشهد 29 مواطنا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا شمالا.

وأفادت مصادر في القطاع، بأن طائرات الاحتلال قصفت عددا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضاف، أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز ايواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



يتبع ...