نتنياهو يوافق على ميزانية الحرب المعدلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية دولة الاحتلال في سياق التعامل مع الحرب المستمرة في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل الثلاثاء عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز".
ومن المتوقع أن تتكلف الحرب على قطاع غزة مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيقل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.
وقال البيان إن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.
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