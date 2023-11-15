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نتنياهو يوافق على ميزانية الحرب المعدلة

11/15/2023 3:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية دولة الاحتلال في سياق التعامل مع الحرب المستمرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل الثلاثاء عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز‭"‬.

ومن المتوقع أن تتكلف الحرب على قطاع غزة مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيقل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

وقال البيان إن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.

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