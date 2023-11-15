إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في رام الله والبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الخميس 16/11/2023:

أجزاء من رام الله المنطقة الصناعية وتشمل مصنع ستار والمجاورين، شركة هونداي والمجاورين، قاعة السنابل والمجاورين، شارع الأيام والمجاورين، شركة التكامل الهندسية والمجاورين.

السبت 18/11/2023 :

كامل بلدة ديردبوان، كامل بلدة برقة وأجزاء من بلدة بيتين وتشمل آخر البلد قرب المعصرة والمجاورين.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.