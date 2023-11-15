إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في رام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
الخميس 16/11/2023:
أجزاء من رام الله المنطقة الصناعية وتشمل مصنع ستار والمجاورين، شركة هونداي والمجاورين، قاعة السنابل والمجاورين، شارع الأيام والمجاورين، شركة التكامل الهندسية والمجاورين.
السبت 18/11/2023 :
كامل بلدة ديردبوان، كامل بلدة برقة وأجزاء من بلدة بيتين وتشمل آخر البلد قرب المعصرة والمجاورين.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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