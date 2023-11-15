بليز تعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بلموبان/PNN- قالت حكومة بليز في أميركا الوسطى، إنها علّقت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضحت الحكومة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها استندت في قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى "قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة".

وتعد "بليز"، "هندوراس البريطانية" سابقًا، دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى، وتمتلك مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات واللغات، وهي الدولة الوحيدة في أميركا الوسطى حيث اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.



