بليز تعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بلموبان/PNN- قالت حكومة بليز في أميركا الوسطى، إنها علّقت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأوضحت الحكومة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها استندت في قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى "قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة".
وتعد "بليز"، "هندوراس البريطانية" سابقًا، دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى، وتمتلك مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات واللغات، وهي الدولة الوحيدة في أميركا الوسطى حيث اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.
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