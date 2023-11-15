الاحتلال يهدم منزل الشهيد خيري علقم بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزل الشهيد خيري علقم بحي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي برفقة جرافات، وحاصرت منزل عائلة الشهيد علقم وشرعت بهدمه بعد صدور قرار من قائد شرطة الاحتلال في القدس بهدمه.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في الحي حيث اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المواطنين.
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