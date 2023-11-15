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الاحتلال يهدم منزل الشهيد خيري علقم بالقدس

11/15/2023 3:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزل الشهيد خيري علقم بحي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي برفقة جرافات، وحاصرت منزل عائلة الشهيد علقم وشرعت بهدمه بعد صدور قرار من قائد شرطة الاحتلال في القدس بهدمه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في الحي حيث اعتدى جنود الاحتلال على عدد من المواطنين.



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