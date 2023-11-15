الاحتلال يعتقل 52 مواطنا من الضفة بينهم 15 طالبة جامعية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 52 مواطنا من الضفة، بينهم 15 طالبة جامعية.

فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عائشة عوض عصافرة، وشهد محمد كمال عصافرة، وبيان محمد عصافرة، وأنغام يوسف عزات عصافرة، وأماني عصافرة، وآية مراد محمود عصافرة، وسعاد فاروق سالم العطاونة، والشبان ضياء وجيه الزهور، ومحمد خالد مسلم عصافرة، وطلحة الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ورغد وليد عمرو، وجنين عمرو، وتسنيم الحلبي، من بلدة دورا، وروضة حساسنة، وشيماء ابنة الأسير موسى حلايقة المحكوم 22 عاما أمضى منها 19 عاما، من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وديما إسماعيل الواوي من بلدة حلحول، وتقى غنيمات من بلدة صوريف، وعرين القواسمي، ووفاء أبو تركي، ومحمود عبد السلام سلهب التميمي من مدينة الخليل.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد مازن يوسف رمضان (20 عاما) من قرية تل، جنوب غرب نابلس، وياسر رمانة من شارع 24، وغسان ذوقان (67 عاما) من حي المعاجين في المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ثائر ناصر هصيص، وأسيد الديسي، وقيس أبو الوفا، وصائب خمايسة، من المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد لؤي ريان (16 عاماً)، والشاب طارق زياد ريان (19 عاما) من بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وكلا من: محمد كيالة، وإمام "محمد علي"، وعامر الرشق، وعمر الرشق من مخيم شعفاط شمالا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم عبد الرحيم طقاطقة ونجله محمد، وعصام حسين ديرية (27 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ومهند محمد قوار (27 عاما)، وياسر صالح رزق (58 عاما)، ونجله رامي رزق (30 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وإبراهيم سمير أبو سرور (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، ومحمود فايز الدبس (24 عاما)، وجلال محمود أبو سرور (45 عاما) من مخيم عايدة شمالا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمود شحادة البرغوثي (45 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وإسلام محمد صايل من قرية كفر مالك شرقا، وعلي النبالي، وحسين أبو كويك (60 عاما) وعلي أمجد مصلح (20 عاما) من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وعبد الهادي أبو عليا (56 عاما)، ولؤي عبد الهادي أبو عليا (25 عاما)، ومحمد خالد أبو نعيم (21 عاما) من قرية المغير، شرق رام الله.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الرحمن ومؤمن طاهر نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم.