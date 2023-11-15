الاحتلال يعتقل 52 مواطنا من الضفة بينهم 15 طالبة جامعية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 52 مواطنا من الضفة، بينهم 15 طالبة جامعية.
فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عائشة عوض عصافرة، وشهد محمد كمال عصافرة، وبيان محمد عصافرة، وأنغام يوسف عزات عصافرة، وأماني عصافرة، وآية مراد محمود عصافرة، وسعاد فاروق سالم العطاونة، والشبان ضياء وجيه الزهور، ومحمد خالد مسلم عصافرة، وطلحة الزهور من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ورغد وليد عمرو، وجنين عمرو، وتسنيم الحلبي، من بلدة دورا، وروضة حساسنة، وشيماء ابنة الأسير موسى حلايقة المحكوم 22 عاما أمضى منها 19 عاما، من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وديما إسماعيل الواوي من بلدة حلحول، وتقى غنيمات من بلدة صوريف، وعرين القواسمي، ووفاء أبو تركي، ومحمود عبد السلام سلهب التميمي من مدينة الخليل.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد مازن يوسف رمضان (20 عاما) من قرية تل، جنوب غرب نابلس، وياسر رمانة من شارع 24، وغسان ذوقان (67 عاما) من حي المعاجين في المدينة.
ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ثائر ناصر هصيص، وأسيد الديسي، وقيس أبو الوفا، وصائب خمايسة، من المدينة.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد لؤي ريان (16 عاماً)، والشاب طارق زياد ريان (19 عاما) من بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، وكلا من: محمد كيالة، وإمام "محمد علي"، وعامر الرشق، وعمر الرشق من مخيم شعفاط شمالا.
ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم عبد الرحيم طقاطقة ونجله محمد، وعصام حسين ديرية (27 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ومهند محمد قوار (27 عاما)، وياسر صالح رزق (58 عاما)، ونجله رامي رزق (30 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وإبراهيم سمير أبو سرور (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، ومحمود فايز الدبس (24 عاما)، وجلال محمود أبو سرور (45 عاما) من مخيم عايدة شمالا.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمود شحادة البرغوثي (45 عاما) من قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وإسلام محمد صايل من قرية كفر مالك شرقا، وعلي النبالي، وحسين أبو كويك (60 عاما) وعلي أمجد مصلح (20 عاما) من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وعبد الهادي أبو عليا (56 عاما)، ولؤي عبد الهادي أبو عليا (25 عاما)، ومحمد خالد أبو نعيم (21 عاما) من قرية المغير، شرق رام الله.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الرحمن ومؤمن طاهر نعالوة من ضاحية شويكة شمال طولكرم.
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