أطباء: التوتر جيد لنا ولا داعي للهلع منه

بالنسبة لأغلب الأشخاص، التوتر هو رفيق معروف في الحياة. نحن أكثر احتمالية للإصابة بالتوتر هذه الأيام من عقدين سابقين، بحسب استطلاع نشرته جامعة ولاية بن في 2020.

وقالت صافيا ديبار الطبيبة بمركز مايو كلينيك ومقره لندن، إن التوتر ليس دائما شيء سيء.

وأضافت ديبار "الأمر يتعلق بإدراك ذلك التوتر وكيف يتعامل معه جسدك في الحقيقة"، مشيرة إلى أن أحداث حياتية مهمة وسعيدة مثل الزواج أو بدء وظيفة جديدة يمكن أن تؤدي لشكل من أشكال التوتر.

وتابعت "التوتر جيد لنا وقد يمنحنا حتى حس بالضغط المفيد، وهو عكس المحنة".

ويمكن أن يصاب المرء بالتوتر أيضا عندما يشعر بأنه مهدد مما يؤدي لاندفاع الادرينالين.

وقالت كلية الطب بجامعة هارفارد "الموقف الضاغط سواء كان بيئيا مثل اقتراب موعد تقديم العمل، أو نفسيا مثل القلق الدائم بشأن خسارة وظيفة ما، يمكن أن يستحث مجموعة من هرمونات التوتر التي تنتج تغييرات نفسية منظمة بشدة".



وفي حين أن ذلك ليس لطيفا، فأن مثل ردود الأفعال تلك هي جزء من استجابة الجسم بالمواجهة أو الفرار أو آلية البقاء.

وأظهر بحث أجرته جامعة ساتنفورد نشر في 2012 أنه في حين أن الضغط "يمكن أن يكون مضرا ويثبط الاستجابة المناعية في حال كان مزمنا أو مستمرا"، على الجانب الآخر استجابات المواجهة أو الفرار القصيرة الأجل "قد تكون مفيدة حقا".

وقالت ديبار من مايو كلينيك إنه يجب الانتباه للتوتر المستمر أو المزمن، مشيرة إلى أنه "سوف يؤثر على كل عضو في الجسم"، ويؤدي إلى الشعور بالقلق وحتى الاكتئاب وكذلك "مشاكل في الجهاز الهضمي".

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