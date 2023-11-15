817 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» خلال الأشهر الـ 9 الأولى

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي DFM، عن تحقيق أرباح صافية مميزة بلغت 817.02 مليو ن درهم إما ا رتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنةً بـ 1.49 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة من العام 3.00 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 3.27 مليار درهم إماراتي للفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل إجمالي الأصول إلى 21.08 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.13 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة الحالية، سجلت ارتفاعاً بشكلٍ ملحوظ بنسبة 61 %، إذا جرى احتسابها من خلال تعديل المكاسب غير المتكررة بقيمة 980.42 مليون درهم، نتيجة بيع 50 % من حصة إيميكول المسجلة في الفترة السابقة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، عن ارتياحه تجاه الأداء القوي الذي حققته الشركة قائلا: "حافظت دبي للاستثمار على وتيرة متسقة وثابتة على مستوى نتائجها المالية القوية، على الرغم من البيئة السائدة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على المرونة المستمرة في نموذج الأعمال. وساهم الأداء الاستثنائي لقطاعي العقارات والاستثمار الذي شهدناه خلال الربع الثالث في دفع وتحقيق هذه النتائج، ونتوقع أن نحافظ على هذا الزخم على نحو مستدام واستمراره حتى نهاية العام. بموازاة ذلك، تتواصل الأعمال في مشروع دانه بيبى في جزيرة المرجان في أ رس الخيمة، وتحقق تقدماً ملموساً، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق البرج السكني قريباً. وتؤكد دبي للاستثمار على مواصلة التزامها بتنفيذ الخطط التوسعية للمشاريع الناجحة للمجموعة، والدخول إلى مناطق وأسواق جغرافية جديدة، واستكشاف فرص أخرى.