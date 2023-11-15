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أحمد بن سعيد: مطارات دبي ستواصل لعب دور حيوي في تعزيز الاتصال العالمي

11/15/2023 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالنتائج القوية لمطار دبي الدولي، مشيراً إلى تحقيقه رقماً قياسياً لأعلى حركة ربع سنوية هذا العام، بلغت 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: " حقق مطار دبي الدولي مجدداً رقماً قياسياً لأعلى حركة ربع سنوية هذا العام، بلغت 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث. واستقبل المطار منذ بداية العام حتى الآن، 64.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 39.3% مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022.. نحن على ثقة تامة من أن مطارات دبي ستواصل لعب دور حيوي في تعزيز الاتصال العالمي، وستظل مساهماً رئيسياً في اقتصاد المنطقة".

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