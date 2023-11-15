أبعد من المسافة إلى القمر.. المستشار الألماني يمضي 28 يوماً على متن الطائرات

أمضى المستشار الألماني، أولاف شولتس، نحو شهر كامل على متن الطائرات منذ بداية الفترة التشريعية، حيث قطع مسافة أطول من تلك التي يتم قطعها للسفر إلى القمر، أو 12 مرة حول الأرض.

وجاء ذلك وفقا لما ورد في رد من جانب وزارة الدفاع الاتحادية، على سؤال طرحته المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مجلس النواب التابع للبرلمان الالماني (البوندستاج)، بشأن استخدام القوات الجوية للبلاد. وتم توفير نسخة من سجلات رحلات الطيران الخاصة بالجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحتى السابع من نوفمبر، أمضى شولتس 675 ساعة (28 يوما) على متن طائرات تابعة للقوات الجوية، حيث قطع جوا مسافة 481 ألفا و292 كيلومترا خلال العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، قطعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، مسافة مشابهة تقريبا، بلغت 471 ألفا و454 كيلومترا، وأمضت ما يقرب من 650 ساعة على متن الطائرات.

وجاء من بعدهما وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي قطع مسافة 190 ألف كيلومتر، ثم وزيرة التنمية سفينيا شولتسه، التي قطعت 157 ألف كيلومتر، ثم وزير المالية كريستيان ليندنر الذي قطع مسافة 147 ألف كيلومتر.