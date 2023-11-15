تسكين برنامج بكالوريوس الصيدلة في عمان العربية

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضمن مساعي جامعة عمان العربية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها لرفع مستوى جودة البرامج الأكاديمية وسعياً للتميّز والريادة في العمل الصيدلاني بكلية الصيدلة في الجامعة وبجهود مباركة مبذولة من قبل كلية الصيدلة، أثمرت هذه الجهود مؤخراً من الجامعة ومن كلية الصيدلة تحديداً على حصول الكلية على موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على تسكين برنامج بكالوريوس الصيدلة في الجامعة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.





وبهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة بأن هذا الإنجاز هو حصيلة جهود متميزة لكوادر كلية الصيدلة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأضاف بأن جامعة عمان العربية تسعى وباستمرار للارتقاء والتميز في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ينسجم ورؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية في التحسين والتطوير دائماً، وأعرب الوديان عن تقديره لمثل هذا الإنجاز المتميز موجهاً لكافة الكليات بالسعي نحو تسكين برامجها وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.





بدورها أعربت الاستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميدة كلية الصيدلة عن اعتزازها بهذا الإنجاز المتميز الذي أتى ثمرة سعي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لتحقيق رؤية الكلية في الريادة والتميز، كما أكدت أن هذا النجاح يعكس الحرص الدائم لإدارة الكلية على جودة العملية التعليمية والتدريبية، حيث تم تصميم برنامجها التعليمي والتدريبي بناءً على الكفايات والمهارات والمخرجات التعليمية والتدريبية بمستوى يتوافق مع المواصفات المحددة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.





وأشارت الدكتورة أبو حويج إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن عشر مستويات حيث يتم التركيز في كل مستوى على مهارات ومعرفة وكفايات محددة تضمن جودة نتاج التعليم، ويتيح هذا الإطار توافق مخرجات التعلم في المؤسسات التعليمية، مع تحديد واضح لمستويات المؤهلات ومخرجات التعلم للبرامج التعليمية التي يتم تسكينها في تلك المستوى.