تسكين برنامج بكالوريوس الصيدلة في عمان العربية

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- Khaberni) خبرني - ضمن مساعي جامعة عمان العربية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها لرفع مستوى جودة البرامج الأكاديمية وسعياً للتميّز والريادة في العمل الصيدلاني بكلية الصيدلة في الجامعة وبجهود مباركة مبذولة من قبل كلية الصيدلة، أثمرت هذه الجهود مؤخراً من الجامعة ومن كلية الصيدلة تحديداً على حصول الكلية على موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على تسكين برنامج بكالوريوس الصيدلة في الجامعة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة بأن هذا الإنجاز هو حصيلة جهود متميزة لكوادر كلية الصيدلة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأضاف بأن جامعة عمان العربية تسعى وباستمرار للارتقاء والتميز في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ينسجم ورؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية في التحسين والتطوير دائماً، وأعرب الوديان عن تقديره لمثل هذا الإنجاز المتميز موجهاً لكافة الكليات بالسعي نحو تسكين برامجها وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
بدورها أعربت الاستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميدة كلية الصيدلة عن اعتزازها بهذا الإنجاز المتميز الذي أتى ثمرة سعي أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لتحقيق رؤية الكلية في الريادة والتميز، كما أكدت أن هذا النجاح يعكس الحرص الدائم لإدارة الكلية على جودة العملية التعليمية والتدريبية، حيث تم تصميم برنامجها التعليمي والتدريبي بناءً على الكفايات والمهارات والمخرجات التعليمية والتدريبية بمستوى يتوافق مع المواصفات المحددة في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
وأشارت الدكتورة أبو حويج إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يتضمن عشر مستويات حيث يتم التركيز في كل مستوى على مهارات ومعرفة وكفايات محددة تضمن جودة نتاج التعليم، ويتيح هذا الإطار توافق مخرجات التعلم في المؤسسات التعليمية، مع تحديد واضح لمستويات المؤهلات ومخرجات التعلم للبرامج التعليمية التي يتم تسكينها في تلك المستوى.
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