OKX تطلق X1، شبكة zKEVM جديدة من الطبقة الثانية صممت بواسطة Polygon CDK

(MENAFN
- Edelman) في تعاون استراتيجي، أعلنت OKX، وهي المنصة الرائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية وتطوير نظام Web3 البيئي، وPolygon Labs، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا برمجيات البلوكشين، اليوم عن إطلاق الشبكة التجريبية لـ "X1"، وهي شبكة جديدة عالية الأداء وآمنة من الطبقة الثانية تعمل بنظام إثبات المعرفة الصفرية على شبكة Ethereum وتم إنشاؤها باستخدام (Polygon Chain Development Kit CDK).
يهدف تصميم X1 إلى تمكين أي شخص من البناء على نظام الشبكة البيئي وريادة مستقبل Web3، مما سيجلب المطورين عبر DeFi والمؤسسات والقطاعات الأخرى من خلال ربط أكثر من 50 مليون مستخدم لـ OKX بمجتمعات Polygon وEthereum، اثنان من أكبر الشبكات على مستوى العالم في مجال Web3 من حيث مشاركة المطورين.
وكجزء من التعاون بين OKX وPolygon Labs، ستصبح OKX مساهمًا أساسيًا في Polygon CDK، وستستثمر موارد هندسية كبيرة لدعم وتعزيز التكنولوجيا لحلول توسيع نطاق Ethereum.
ستعمل X1 كشبكة أصلية جديدة لـ OKX وستوفر للمستخدمين والمطورين إمكانية الوصول إلى أكبر أنظمة البلوكشين البيئية في العالم. ستكون OKBالعملة الرمزية الأصلية لـ X1، وهي العملة الرمزية لمنصة OKX، والتي من المقرر أن يتم استخدامها لدفع رسوم الوقود على الشبكة.
بدورها كبروتوكول حديث وسهل الاستخدام للمنشئين والمبدعين وعشاق Web3، تستخدم X1 تكنولوجيا إثبات المعرفة الصفرية (ZK)، مما يجعلها آمنة للغاية وقابلة للتطوير مع تقليل تكاليف المعاملات. تتوافق الشبكة مع شبكة Ethereum، مما يسمح بالإعداد السلس والآمن للتطبيقات اللامركزية المصممة بواسطة EVM والاتصال بمجموعة واسعة من العقود الذكية والمحافظ وأدوات التداول.
صرح Jason Lau، الرئيس التنفيذي للابتكار في OKX، قائلًا: "ستكون X1 ركيزة أساسية لجهودنا لتعليم مستخدمينا وجذبهم إلى عالم Web3. تعد شبكة X1 حلاً مثاليًا للمطورين الذين يسعون لبناء تطبيقات Web3 على الشبكة، حيث تبرز بسهولة الوصول والاستخدام، بالإضافة إلى قابليتها الفائقة للتطوير، مما يمكن المطورين من التقديم للمستهلكين تطبيقات Web3 سهلة الاستخدام وعلى مستوى عالمي، كل ذلك مع الحفاظ على قابلية التشغيل البيني مع الشبكات والأنظمة البيئية الأخرى. ونتطلع من خلال تعاوننا مع Polygon Labs إلى جلب المزيد من المطورين والمزيد من حالات الاستخدام المميزة لاستقطاب عدد أكبر من مستخدمي تكنولوجيا Web3."
وقال Sandeep Nailwal، المؤسس المشارك لـ Polygon: "توفر شبكة X1 للمطورين منصة بسيطة من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام لإنشاء التطبيقات اللامركزية، مما يساعد في ربط مجتمع OKX الواسع بسلاسة مع نظام Polygon والأنظمة البيئية الأوسع لشبكة Ethereum. ويعتبر استخدام تقنية Polygon CDK قفزة كبيرة إلى الأمام، كونها تسهل للمطورين قدرة تصميم ونشر حلول تعمل بتكنولوجيا إثبات المعرفة الصفرية على الطبقة الثانية (ZK L2) على شبكة Ethereum. نحن متحمسون للتعاون مع فريق OKX لتطوير هذه التكنولوجيا والمساهمة في نجاح شبكة X1."
تم إطلاق Polygon CDK في أواخر أغسطس، وهو يسمح للمؤسسات والمطورين بإطلاق شبكات الطبقة الثانية التي تعمل بنظام ZK على Ethereum، مما يوفر قابلية توسع لا نهائية وسيولة موحدة. أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا والمؤسسات عن خطط لبناء Ethereum ZK L2s الخاصة بها، بما في ذلك Astar (أكبر شبكة على Polkadot)، وCanto (أكبر الشبكات العمومية المشتركة على Cosmos)، وGnosis Pay، وPalm، وIDEX.
وخلال الأسابيع القادمة، ستُعلن OKX وPolygon Labs عن مزيدٍ من التفاصيل حول التعاون المشترك، بالإضافة إلى فعاليات قادمة مخصصة للمطورين.
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