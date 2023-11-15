صناعة البناء الألمانية تجابه صعبات مع راجع قوي في سوق الإسكان

(MENAFN
) يتذكر فولفغانغ شوبرت راب، المدير التنفيذي لشركة راب كونستكشن، الأوقات الجيدة عندما كانت شركته تكافح لمواكبة الطلب الهائل على بناء المنازل. ويعود إلى عام 2021، حيث يتذكر راب تلقيه عروضًا لبناء أكثر من نصف مجمع سكني قبل أن يتم صب أول متر مكعب من الخرسانة. وبعد مرور عامين، يعيش سوق الإسكان الفردي، كما وصفه راب، في حالة من "الانهيار التام".
كما أن هذا التغير الحاد في الحظ ليس فريدًا من راب كونستكشن ، حيث يواجه العديد من شركات البناء في جميع أنحاء ألمانيا انخفاضًا حادًا في البناء السكني، مما يشكل تهديدًا لأكبر اقتصاد في أوروبا. يعاني العديد من شركات البناء من تحديات مالية، مما يشكل عقبة أمام هدف المستشار أولاف شولتس المتمثل في بناء 400,000 منزل جديد سنويًا لمواجهة أزمة تكاليف الإسكان في العديد من أكبر مدن البلاد.
كذلك أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا عن تعاون مع تشريعات الولايات لتنفيذ مجموعة من التدابير تهدف إلى تسريع عملية بناء المنازل عن طريق تبسيط الإجراءات البيروقراطية ردًا على الأزمة، بينما يرى ممثلو الصناعة هذا الرد على أنه خطوة إيجابية، هناك مخاوف من أن هذه التدابير قد لا تكون كافية وأن تنفيذها قد يكون بطيئًا جدًا. وأعرب تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد البناء الألماني، عن شكوكه، قائلاً: "بناءً على تجاربنا السابقة، لا نعتقد أن هذه التدابير ستُنفَّذ بسرعة، حيث تعتبر الهياكل الفيدرالية معقدة للغاية".
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