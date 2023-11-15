المصارف الوسطى تتحدى التضخم وتفاعل المستثمرين

(MENAFN
) يؤكد العديد من المحللين الماليين ومدراء الأموال أن الأسواق المالية العالمية تعاني من "دوامة" معقدة، وتعقيد القضية بشكل إضافي بفعل ردود فعل المستثمرين على تصريحات حكام البنوك المركزية. وتتسبب تفاصيل هذه الديناميات في تحدي كبير لصانعي السياسات المعنيين بمعركتهم الدائرة ضد التضخم.
كما قدّم حكام البنوك المركزية إشارات تشير إلى أن سلسلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة قد تنتهي قريبًا. وهذا يعني نهاية للسياسات التي رفعت أسعار الفائدة على القروض في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد. ومع اقتراب دورة الزيادات من ذروتها، ويواجه صانعو السياسات خيارًا صعبًا في إدارة تداولاتهم السوقية الفعّالة. هذا الوضع يخلق سيناريو "كاتش 22", ويتسم بظروف تبدو متناقضة وصعبة التحكم فيها. وأي إشارة تشير إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السندات، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى تقليل العوائد.
كذلك تظهر تكاليف الاقتراض المنخفضة لهذا السيناريو بأنه قد يخفف الظروف المالية الصارمة التي يحاول البناة المركزيون إحداثها لتحقيق التوازن في معدل التضخم وتوجيهه نحو المستوى المستهدف. ويؤكد المستثمرون والمحللون أن هذا الوضع المعقد يضع ثقله مرة أخرى على صانعي السياسات، مما يجبرهم على النظر في تمديد فترة الفائدة المرتفعة. يصف داريو بيركنز، مدير الاقتصاديات العالمية في شركة البحوث تي اس لومبارد، والوضع السوقي الحالي بأنه "دوامة"، حيث يشعر الجميع بالإحباط. ويضيف: "أعتقد أننا سنستمر في التردد حتى نحصل على بعض الوضوح حول ما إذا كان الانخراط سيكون عنيفًا أم سلسًا (بالنسبة للاقتصاد الأمريكي)".
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