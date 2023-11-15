هيئات المحاسبة في بريطانيا تعبر عن قلقها من تعديلات الحكومة المقترحة على رقابة غسيل الأموال

(MENAFN
) رفع تحالف يمثل 13 هيئة محاسبة بارزة في المملكة المتحدة مخاوف خطيرة بشأن تعديلات الحكومة المقترحة على رقابة قوانين مكافحة غسيل الأموال. وفي رسالة شاملة وجهت إلى البرلمانية جوانا بين، وزيرة المالية، أبرز التحالف المخاوف من أن معظم النماذج المقترحة من قبل الحكومة لإصلاح تمويل مكافحة الإرهاب وتعزيز رقابة قوانين مكافحة غسيل الأموال قد تؤدي إلى نتائج معاكسة، مما يضر بالجهود المبذولة من قبل المملكة المتحدة لمكافحة الجريمة المالية.
كما أكد التحالف على المخاطر المحتملة المرتبطة بثلاثة من أصل أربع نماذج قدمتها وزارة الخزانة، محذرًا من أن هذه النماذج قد تؤدي، في أحسن الأحوال، إلى زيادة في أنشطة غسيل الأموال و، في أسوأ الحالات، قد تؤدي إلى انهيار النظام التنظيمي برمته. وتأتي هذه التحذيرات الصارمة ردًا على بدء الحكومة لاستشارات في يونيو لاستكشاف إصلاحات في رصد تمويل الإرهاب وقوانين غسيل الأموال.
كذلك تشرف 22 هيئة مهنية على الامتثال للوائح غسيل الأموال في قطاعي المحاسبة والقانون في النظام الحالي، وتتخذ إجراءات تنفيذية في حالة انتهاك تلك اللوائح. تشمل الإصلاحات المقترحة ثلاث نماذج تقترح تجميعًا كبيرًا للهيئات التنظيمية إما في كيان عام واحد أو في مجموعة صغيرة من الهيئات المهنية. ومع ذلك، يؤيد التحالف النموذج الرابع الذي يدعمه هيئات المحاسبة، والذي يدعو إلى تغييرات أقل مقدارًا. حيث يركز أساسًا على تعزيز سلطات مكتب رقابة غسيل الأموال الحالي للهيئات المهنية دون تغيير في عدد أو نوع المشرفين.
في حين يبرز تسليط الضوء على هذه المخاوف أهمية الحفاظ على آليات فعالة لمكافحة الجريمة المالية، مع التأكيد على ضرورة التفكير الحذر والتوازن في إجراء إصلاحات في المشهد المتطور لرقابة غسيل الأموال.
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