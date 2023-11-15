معدل التضخم يتباطأ في الولايات المتحدة في أكتوبر بشكل مفاجئ

(MENAFN
) في تحول مفاجئ للأحداث، أظهر معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر وتباطؤًا أكثر من المتوقع. أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن مؤشر أسعار المستهلك سي بي آي للشهر قد تباطأ إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي، ما يقل قليلاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى أن المؤشر سيسجل 3.3 في المائة. شكل هذا التباطؤ تغييرًا ملحوظًا عن نسبة 3.7 في المائة لمؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي سجلت في أيلول.
كما أظهر مؤشر أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في العالم عدم تغيير، حيث بلغ صفر في تحليل الأرقام الشهرية، على عكس النسبة المسجلة في أيلول والبالغة 0.4 في المائة. كانت التوقعات في البداية قد توقعت نسبة تضخم شهري بلغت 0.1 في المائة في أكتوبر، مما يسلط الضوء على الاستقرار غير المتوقع في أسعار المستهلك خلال هذه الفترة.
كذلك مع دراسة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد المكونات القابلة للتقلب كالطعام والطاقة، تم ملاحظة تباطؤ مماثل. وتراجع مؤشر الأسعار الأساسي على أساس سنوي إلى 4 في المائة في أكتوبر، متنازعًا قليلاً مع التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند نسبة 4.1 في المائة المسجلة في أيلول. من الناحية الشهرية، أظهر المؤشر الأساسي انخفاضًا إلى 0.2 في المائة في أكتوبر، مقارنة بنسبة 0.3 في المائة في أيلول.
MENAFN15112023000045015682ID1107425780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.