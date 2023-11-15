الدولار ينخفض مع تباطؤ التضخم في أمريكا، مما يعزز التكهنات برفض زيادة الفائدة

(MENAFN
) شهد الدولار انخفاضًا بعد نشر بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، مشيرة إلى تباطؤ محتمل في التضخم لشهر أكتوبر. وقد زادت هذه التطورات من التكهنات حول احتمالية أن تتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي موقفًا أكثر حذرًا تجاه رفع أسعار الفائدة.
كما أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية بأن أسعار المستهلك لم تتغير في الشهر الماضي نتيجة انخفاض أسعار البنزين بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة في أيلول. وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.2 في المائة في أكتوبر، مقابل 3.7 في المائة في أيلول.
كذلك قال بريان جاكوبسن، الاقتصادي الأول في شركة آنيكس ويلث مانجمينت في ويسكونسن: "يمكنك أن تقول وداعاً لعصر رفع أسعار الفائدة". وتعكس هذه الآراء اتفاقًا متزايدًا على أن البيانات الأخيرة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في أي خطط فورية لرفع أسعار الفائدة. وأكد ماثيو ميسكين، المستشار الاستراتيجي الرئيسي المشارك في شركة جون هانكوك انفيستمنت مانجمنت في بوسطن، هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يحتفظ بمعدلات الفائدة الحالية مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل. أضاف: "يبدو أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ... أصبح أقل احتمالًا نظرًا لضعف بيانات التضخم".
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