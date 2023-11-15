الأزمات الناتجة عن المناخ في الصومال تقود ربع سكان الصومال للجوع الشديد

(MENAFN
) في إفصاح مثير للقلق يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نسبة كبيرة من سكان الصومال من المتوقع أن تواجه "جوع الأزمات أو أسوأ" هذا العام بسبب تأثيرات الجفاف والفيضانات التي يعزوها إلى التغير المناخي. وصفت الأمم المتحدة الفيضانات ، التي فرقت مئات الآلاف في الصومال والدول المجاورة في شرق أفريقيا عقب الجفاف التاريخي في وقت سابق هذا العام ، بأنها حدث يحدث مرة واحدة كل قرن.
كما قال بيتروك ويلتون ، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الصومال: "المعايش وسبل المعيشة معرضة للخطر ، ومن المتوقع أن يواجه 4.3 مليون شخص (ربع السكان) مستوى جوع الأزمات أو أسوأ بحلول نهاية هذا العام". وأكد أن صدمات المناخ ، من الجفاف إلى الفيضانات ، ستطيل أزمة الجوع في الصومال. وكان الجفاف الأول قد أودى بحياة الملايين من الماشية ودمر مساحات لا تحصى من المراعي والأراضي الزراعية. والآن ، تعيق هذه الفيضانات المدمرة قدرة الصومال على التعافي من الكارثة السابقة.
كذلك اضطر السكان إلى ترك منازلهم حيث تحولت الطرق إلى أنهار مليئة بالمياه في بلدة دولو على الحدود مع إثيوبيا. وأشار فركشان علي عبدالله ، صاحب متجر في دولو ، إلى الحالة الصعبة ، مشيرًا إلى عدم وصول أي إمدادات أساسية. وأفاد قائلاً: "هناك نقص حاد في السلع والوقود والطعام وكل الأشياء الأخرى في المدينة. سنشعر حقًا بالضرر".
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