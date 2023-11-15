مجلس النواب الأمريكي يقوم بالموافقة على تمديد ميزانية الحكومة الفيدرالية

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) في تطور هائل يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، قام مجلس النواب الأمريكي بتنفيذ تحرك حيوي، حيث منح الموافقة على تمديد لميزانية الحكومة الفيدرالية. وهذا القرار الحكيم لا يُجنب فقط التهديد الوشيك من إغلاق العديد من المكاتب الفيدرالية، بل يضمن أيضًا عدم تعرض الموظفين الحكوميين العاملين بجد لواقع قاسٍ يتمثل في انقطاع التمويل، خاصة خلال موسم عيد الشكر.
كما يظهر بوضوح أن الكونغرس قد تحول إلى ساحة لعرض غريبة. وألقى الصراع المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين بمفتاح كبير في عملية الموافقة على الميزانية بأكملها. وأدت ديناميات تولي الديمقراطيين القيادة في مجلس الشيوخ والجمهوريين تحديد الشروط في مجلس النواب إلى عقبة قوية، مما جعل الاحتمالات للحصول على موافقة على ميزانيات السنة القادمة تبدو تقريبًا غير قابلة للتحقيق.
كذلك وصلت الأمور إلى مستوى من التعقيد حتى وجد أعضاء الكونغرس أنفسهم غير قادرين على التوصل إلى توافق حول ميزانية لعام كامل، وهو نهج يختلف كثيرًا عن الممارسة القياسية المعتمدة في معظم الدول الأخرى. بدلاً من ذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في شبكة من الميزانيات القصيرة الأجل التي لا تتجاوز شهرين، مما يترك مستقبل الأمة المالي يتدلى على حافة الهاوية.
في حين ظهرت شمعة من الأمل يوم الثلاثاء حيث تدخل مجلس النواب لتفادي أزمة محتملة. من خلال تأييد مشروع القانون الذي يمدد تمويل الحكومة حتى يناير 2024، قدموا حينها وسيلة حياة للثبات. ومع ذلك، لم تكن الرحلة بدون تحديات. كان على القيادات البارزة في الحزب الجمهوري أن يقوموا بالتحالف مع نظرائهم في الحزب الديمقراطي، مواجهين احتجاجات من أصوات المحافظين ضمن صفوف الحزب الجمهوري الذين اعترضوا على الطابع الزمني المقترح للحلا. ويظهر هذا الحدث دورًا حيويًا للتعاون الثنائي الحزبي - مما يكشف عن أنه عندما يشتد الوضع، فإن هذا التعاون هو ما يحافظ على الزخم الضروري للحفاظ على عجلات حكومتنا تدور.
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