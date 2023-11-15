وزيرة الصحة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الانسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي مقتضب فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت وزيرة الصحة من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي اذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحاما لمجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، قد أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجـمع، الذي تحاصر داخله

الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين،

لليوم السـادس على التوالي.

وقال مراسلنا المحاصر داخل المجمع، إن قوات الاحتلال ابلغت بنيتها اقتحام المستشفى، وادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأضاف أن دبابات الاحتلال باتت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.



وأوضح مراسلنا أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.