جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 بمعارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية 49، بينما وصل إجمالي عدد قتلاه المعلن رسميا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 368.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما) من كرميئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب) قتل في معارك شمال غزة، أمس الثلاثاء، وقتل أيضا النقيب يديديا أشر ليف، (26 عاما)، من تل منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة "شاكيد" في لواء (غفعاتي).

بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع. وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.