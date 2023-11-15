جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 بمعارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية 49، بينما وصل إجمالي عدد قتلاه المعلن رسميا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 368.
وبحسب المتحدث العسكري، فإن النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما) من كرميئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب) قتل في معارك شمال غزة، أمس الثلاثاء، وقتل أيضا النقيب يديديا أشر ليف، (26 عاما)، من تل منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة "شاكيد" في لواء (غفعاتي).
بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع. وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.
MENAFN15112023000205011050ID1107425697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.