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الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط زخات متفرقة من الامطار

11/15/2023 2:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار، الرياح جنوبية غربية الى
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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