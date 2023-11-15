الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط زخات متفرقة من الامطار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار، الرياح جنوبية غربية الى
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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