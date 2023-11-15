Wednesday, 15 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تهدم منزلاً في قرية شقبا غرب رام الله

11/15/2023 2:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بهدم منزل في قرية شقبا، غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وبدأت بهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت العائلة أنها أبلغت بقرار هدم منزلها عبر اتصال هاتفي ورد لها قبل أسبوع من قبل ضابط في جيش الاحتلال.


MENAFN15112023000205011050ID1107425695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث