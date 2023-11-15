في أشد انتقاداته لإسرائيل.. ترودو: قتل الأطفال في غزة يجب أن يتوقف

MENAFN - Palestine News Network ) أوتاوا/PNN- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الثلاثاء، إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل.

لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في الجيب المدمر حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن أكثر من 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.

وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".

وذكر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أن حياة 36 رضيعا باتت على المحك، مضيفا أنه لا توجد آلية واضحة لنقلهم. وتوفي ثلاثة من أصل 39 رضيعا منذ أن نفد الوقود من أكبر مستشفى في غزة هذا الأسبوع.

أوقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.

رويترز