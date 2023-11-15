الموجز6985

(MENAFN
- Palestine News Network )
-في اليوم الــــ40 للحرب على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم
مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي. والذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.
-وزيرة الصحة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء
-مصادر طبية من داخل مجمع الشفاء المحاصر، تفسد أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية. وتقوم بتفتيش قبو المجمع
-المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية 49
-قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة في قرية شقبا، غرب رام الله. بحجة البناء دون ترخيص.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار
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