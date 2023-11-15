الموجز6985

MENAFN - Palestine News Network ) -في اليوم الــــ40 للحرب على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحممجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي. والذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

-وزيرة الصحة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء

-مصادر طبية من داخل مجمع الشفاء المحاصر، تفسد أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية. وتقوم بتفتيش قبو المجمع





-المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية 49



-قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة في قرية شقبا، غرب رام الله. بحجة البناء دون ترخيص.





توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار