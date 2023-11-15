Wednesday, 15 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموجز6985

11/15/2023 2:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -في اليوم الــــ40 للحرب على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم
مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي. والذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

-وزيرة الصحة: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء

-مصادر طبية من داخل مجمع الشفاء المحاصر، تفسد أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية. وتقوم بتفتيش قبو المجمع


-المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمال غزة لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية 49


-قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة احمد فتحي نخلة في قرية شقبا، غرب رام الله. بحجة البناء دون ترخيص.


توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار

MENAFN15112023000205011050ID1107425692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث