الاحتلال يقصف محيط بلدة الخيام اللبنانية

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

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