الاحتلال يقصف محيط بلدة الخيام اللبنانية
التاريخ
11/15/2023 2:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة الخيام جنوبي لبنان.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
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