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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

11/15/2023 2:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال قصف خلال حصار مجمع الشفاء خمس مبانٍ وأطلق النار على الجميع، معتبراً اقتحام مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف المكتب أن المستشفيات والطواقم الطبية هي بؤرة الاستهداف منذ بداية الحرب، حيث ارتكب الاحتلال مجازر في المستشفيات أسفرت عن 700 شهيد وجريح.

وأكمل بأن الاحتلال اغتال 198 طبيباً وممرضاً ومسعفاً، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى من الخدمة.
وختم المكتب بالقول: 'نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي وواشنطن مسؤولية سلامة آلاف النازحين والجرحى والطواقم الطبية.'"


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