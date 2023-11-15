بلومبيرغ: واشنطن لا تزال تفي بطلبات الأسلحة الإسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة ان واشنطن لا تزال تفي بطلبات الأسلحة الإسرائيلية ولم تهدد حتى الآن بأي عواقب.
واضافت :" واشنطن كثفت رسائلها إلى إسرائيل مع تزايد نفاد صبرها"
وبينت بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل حتى الآن مخاوف واشنطن بشأن مئات الأميركيين الفلسطينيين الذين لم يغادروا قطاع غزة.
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