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بلومبيرغ: واشنطن لا تزال تفي بطلبات الأسلحة الإسرائيلية

11/15/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة ان واشنطن لا تزال تفي بطلبات الأسلحة الإسرائيلية ولم تهدد حتى الآن بأي عواقب.


واضافت :" واشنطن كثفت رسائلها إلى إسرائيل مع تزايد نفاد صبرها"

وبينت بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل حتى الآن مخاوف واشنطن بشأن مئات الأميركيين الفلسطينيين الذين لم يغادروا قطاع غزة.

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