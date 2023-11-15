الاحتلال يصعد هجماته في مستشفى الشفاء ويطلب من النازحين المغادرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مسؤول طبي ان جيش الاحتلال يقتحم الان مبنيي الباطنة والكلى في مستشفى الشفاء الطبي بعد اقتحام قسمي الجراحات والطوارئ .
واضاف المسؤول الطبي في تصريحات للجزيرة ان الاحتلال طلب من النازحين داخل مستشفى الشفاء المغادرة .
واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش في وقت مسبق ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وسط هلع وخوف من الكوادر الطبية والمرضى .
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