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الاحتلال يصعد هجماته في مستشفى الشفاء ويطلب من النازحين المغادرة

11/15/2023 2:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول طبي ان جيش الاحتلال يقتحم الان مبنيي الباطنة والكلى في مستشفى الشفاء الطبي بعد اقتحام قسمي الجراحات والطوارئ .

واضاف المسؤول الطبي في تصريحات للجزيرة ان الاحتلال طلب من النازحين داخل مستشفى الشفاء المغادرة .

واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش في وقت مسبق ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وسط هلع وخوف من الكوادر الطبية والمرضى .

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