سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاربعاء
التاريخ
11/15/2023 2:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاردن ، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.1 ديناراً للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.4 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 32.4 دينارًا للشراء منهم.
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