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لشباب يدوم.. 6 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين بالجسم

11/15/2023 2:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلم الحفاظ على نضارة وشباب البشرة يراود كثيرا من الناس وخاصة السيدات مع التقدم بالعمر، ويعتبر الكولاجين ضرورة للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل والأنسجة الأخرى، وهو بروتين يعمل كمكون هيكلي للعديد من الأنسجة الضامة في جسم الإنسان.

وبينما تقوم أجسامنا بتصنيع الكولاجين بشكل طبيعي، فإن الإنتاج يتناقص مع التقدم بالعمر، ما يؤدي إلى مؤشرات واضحة على الشيخوخة والمخاطر الصحية المرتبطة بها.


فوائد الكولاجين


1- صحة الجلد
يوفر الكولاجين المرونة والترطيب للبشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنه يعزز التئام الجروح ويمكن أن يساعد في إدارة الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما.


2- صحة المفاصل
الكولاجين أحد المكونات الرئيسية للغضروف، الذي يحمي المفاصل ويمنعها من الاحتكاك ببعضها بعضا. إذ يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها، خاصة عند الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.


3- تقوية الشعر والأظافر
يدعم الكولاجين نمو الشعر والأظافر القوية والصحية، ويمنع الهشاشة والتكسر.


4- كتلة العضلات
يساعد هذا البروتين في نمو العضلات وإصلاحها، ما يجعله ضروريًا للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.


5- صحة الأمعاء
يمكن أن يساعد الكولاجين في إصلاح بطانة الأمعاء، ما قد يؤدي إلى تحسين عملية الهضم وتقليل أعراض حالات مثل متلازمة الأمعاء المتسربة.


أطعمة لتعزيز إنتاج الكولاجين
وهناك أطعمة تعزز إنتاج بروتين الكولاجين بالجسم وهي كالآتي:
- مرق العظام
- التوت
- الخضروات الورقية
- الثوم
- بياض البيض
- المكملات الغذائية

العربية

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