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إصابة 15 طالب بتدهور باص مدرسة

11/15/2023 2:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن استخدام باصات (الشحن) النقل المشترك لغير الغايات المخصصة لها أدى إلى إصابة 15 طالب مدرسة برضوض بسيطة بعد تعرضه لحادث تدهور في الزرقاء صباح اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن ارتكاب هذه المخالفات تؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل نقل طلاب المدارس بحافلات غير مخصصة لذلك مطمئنا جميع الأهالي أن جميع الطلبة الذين تم نقلهم من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي كانوا بحالة صحية حسنة وبعد التأكد من وضعهم الصحي غادر الجميع المستشفى باستثناء سائق الباص الذي تعرض لإصابة متوسطة وما زال يخضع للعلاج.

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