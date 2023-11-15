الشوا لبرنامج الوكيل: يوجد استنزاف لكل شيء في غزة والحصول على رغيف الخبز أمر صعب جداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة ، أمجد الشوا، إن الأمطار هطلت على القطاع منذ يوم أمس، ولا أحد يمكن أن يتخيل وجود أكثر من 1.6 مليون شخص في مراكز الإيواء، واغلبهم يبيتون في العراء، وعدد كبير منهم أطفال ونساء ومرضى .وبين الشو لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، أن هؤلاء النازحون المهجرون يعانون من البرد ولا يغطيهم شيء سوى رحمة الله، مضيفاً أن الأمور تزداد سوءاً في ظل الكارثة التي يمر بها القطاع.



وأضاف الشوا أن أكثر الذين يبيتون في مراكز الإيواء هم بدون طعام ولا ماء منذ 3 أيام، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والإعاشة.

وبيّن أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى الآن لا يتجاوز 400 شاحنة، وهو عدد الشاحنات التي كانت تدخل يوميا قبل الحرب.

وأوضح الشوا أن معظم من تركوا منازلهم من الغزيين ونزحوا من شمال إلى جنوب القطاع خرجوا وهم يرتدون ملابسهم الشخصية فقط، ولا يحملون أي شيء آخر، مضيفاً إنه منذ أكثر من شهر وهناك نازحون في مراكز الإيواء ينامون في العراء، وبعضهم ينام تحت خيمة قماشية اذا توفرت.

ونوه إلى أنه من منطلق توفير الحماية للمدنيين، فإن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والمعاهدات واستهدف مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة والمستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها.

وأضاف الشوا أن الكثير من الأطفال في المستشفيات فقدوا أسرهم وتم تبنيهم من قبل آخرين، والكثير من الأطفال لا يوجد من يحميهم ويرعاهم.

وعن متطلبات الحياة اليومية، قال إنه يوجد اليوم استنزاف لكل شيء، حتى الحصول على رغيف الخبز صعب جداً، والحصول على الطحين أمر بالغ الصعوبة.

وبيّن أن القضية الأساس وقف العدوان، وضرورة توفير الوقود الذي يحرك المركبات والمستشفيات.



وشدد الشوا على أن اقتحام المستشفيات واستشهاد أطفال خدج بسبب نقص الاوكسجين كلها سوابق في التاريخ الإنساني لم تحدث، يرتكبها الاحتلال اليوم في غزة دون أي رادع.

وأضاف أن هناك أسرّ لم تستطيع الخروج للجنوب، بالرغم من أن الجنوب ليس آمن، وهناك تهديدات بحرب برية في جنوب القطاع، مضيفاً أن رفض مخطط التهجير من قبل مصر والأردن هو موقف مُشرف، والمواطنون في غزة يرفضون الخروج من القطاع بشكل قاطع.