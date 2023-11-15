جيش الاحتلال يُعلق على مداهمة مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"سي إن إن"، إن قواتهم تدخل مستشفى الشفاء بمهمة وربما تنجح في الوصول إلى مكان تهزم فيه حركة حماس وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقبل ساعات ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بدعوى تنفيذ عملية ضد حركة حماس بناء على ما أسمتها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".
واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.
وأضاف البرش، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، ويفتش في قبو المستشفى.
MENAFN15112023000208011052ID1107425401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.