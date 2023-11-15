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جيش الاحتلال يُعلق على مداهمة مستشفى الشفاء

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"سي إن إن"، إن قواتهم تدخل مستشفى الشفاء بمهمة وربما تنجح في الوصول إلى مكان تهزم فيه حركة حماس وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وقبل ساعات ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بدعوى تنفيذ عملية ضد حركة حماس بناء على ما أسمتها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.
وأضاف البرش، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، ويفتش في قبو المستشفى.

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