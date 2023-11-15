دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت حكومة دولة بيليز في أميركا الوسطى ،فجر الاربعاء ، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" بسبب القصف العشوائي المتواصل على غزة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15112023000208011052ID1107425400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.