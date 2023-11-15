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مصدر إسرائيلي : نتوقع انفراجة بملف تبادل الأسرى خلال الـ 48 - 72 ساعة القادمة

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصدر إسرائيلي رفيع تأكيده بوجود تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه قد تتحقق انفراجة خلال الـ 48 - 72 ساعة القادمة.
وأضاف المصدر الإسرائيلي أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعا امس الثلاثاء لبحث صفقة الرهائن.

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