مصدر إسرائيلي : نتوقع انفراجة بملف تبادل الأسرى خلال الـ 48 - 72 ساعة القادمة

مصدر إسرائيلي : نتوقع انفراجة بملف تبادل الأسرى خلال الـ 48 - 72 ساعة القادمة
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصدر إسرائيلي رفيع تأكيده بوجود تقدم بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه قد تتحقق انفراجة خلال الـ 48 - 72 ساعة القادمة.
وأضاف المصدر الإسرائيلي أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعا امس الثلاثاء لبحث صفقة الرهائن.
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