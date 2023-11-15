جمعية الفنادق تنفي وجود نازحين صهاينة في فنادق المملكة

MENAFN - Al Wakeel News)نفى نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها، حسين هلالات في بيان صحفي الشائعات المتداولة حول وجود نازحين صهاينة في فنادق العقبة، ووادي رم، والبحر الميت.



في إطار الجهود المستمرة لتوفير المعلومات الصحيحة وتصحيح الافتراضات، توضح جمعية الفنادق الأردنية أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود نازحين صهاينة في أي من فنادق المملكة. تؤكد الجمعية أن القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية في تقديم خدماته، ويعمل بجد لضمان أمان وراحة جميع النزلاء.



وتهيب الجمعية بوسائل الإعلام والمجتمع بالتحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار والتحقق من مصداقيتها قبل نشرها، لتجنب تداول المعلومات الغير صحيحة التي قد تخلق سوء فهم وتشويه الواقع.



وفي ختام البيان، أكد حسين هلالات على فخر واعتزاز شعب الأردن بدوره الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفه بقوة خلف قيادته الهاشمية بعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى التضامن الكامل مع إخواننا في غزة، معبرًا عن دعم الأردن الراسخ وتضامنه اللافت للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.

