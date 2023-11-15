روسيا: وصول 70 مواطنا تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

روسيا: وصول 70 مواطنا تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وصول أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:”إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة، لتأمين المساعدة الشاملة لهم، ومن ضمنها المساعدة الطبية والنفسية”.
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