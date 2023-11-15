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روسيا: وصول 70 مواطنا تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وصول أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي:”إجلاء أول 70 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى القاهرة، لتأمين المساعدة الشاملة لهم، ومن ضمنها المساعدة الطبية والنفسية”.

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