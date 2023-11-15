الاحتلال يعتقل شقيقين من ضاحية شويكة شمال طولكرم
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، شقيقين من ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وذكرت مصادر لـ "وفا " ، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الرحمن ومؤمن طاهر نعالوة، بعد أن داهمت منزل والدهما في الضاحية.
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