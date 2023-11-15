الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية
التاريخ
11/15/2023 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت سلسلة من الاعتقالات بين المواطنين في عدة أحياء.
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