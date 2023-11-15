غوتيريش يناشد وقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم الأربعاء، وبوقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.



وأعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة، داعيا باسم الإنسانية، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و 3145 سيدة.